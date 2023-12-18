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«Это опасно делать!» Тарасова оценила уровень катания Гуменника

«Это опасно делать!» Тарасова оценила уровень катания Гуменника
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась катанием серебряного призёра чемпионата России Петра Гуменника.

«Ну просто шикарно! У него и катание, и элементы — всё есть для того, чтобы стать.

В конце программы делает аксель в три с половиной — прелесть. Здорово (смотрит, как Гуменник прыгает каскад с тройным риттбергером в произвольной. — Прим. «Чемпионата»). С тройным риттбергером это же редкость. Лёша (обращается к Ягудину. – Прим. «Чемпионата»), а когда ты катался, тебе бы предложили с риттбергером делать, ты что, на голову бы сразу показал? Это опасно! А он ставит это в конец программы. Это опасно делать, потому что это очень сложно», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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