Тарасова — о прыжках Семененко: его приземления просто убивают!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова указала на недочёты в катании чемпиона России – 2023 Евгения Семененко.

«Это не одна из лучших, а его лучшая программа в карьере. Вот видишь, так тулуп нельзя прыгать (смотрит видео, как катается Семененко в короткой программе. — Прим. «Чемпионата»), очень много можно проиграть. Видите, как он раскрывается? Он раскрывается вниз, поэтому любое приземление у него очень низкое, невозможно вытянуть ногу левую, через которую опять нужно прыгать. Но это его фишка.

Технически он это несовершенно делает. Спина всё время лежит. Хотя он действительно стал намного лучше, но до Олимпиады ещё есть над чем работать.

Технические элементы всё-таки нужно делать мастерски. Его приземления просто убивают. Понятно — прыжок засчитан, потому что он сделан на одну ногу. Но есть же какие-то положения о выездах: где у тебя должен быть корпус, как ты можешь открыть руки. Он даже руки открыть не может, потому что у него корпус лежит. Он не может встать на этой ноге и сделать аттитюд или ещё что-то такое, чтобы это было похоже на настоящий выезд. Это, конечно, очень большая работа, потому что, видимо, он рано начал прыгать все тройные прыжки и четверные тоже и съёжился.

Я думаю, у него такой тренер — Алексей Николаевич Мишин, что к Олимпиаде немного поправит. Но мне кажется, полностью избавиться от этого невозможно, так как много лет уже так.

Он наш чемпион, мы не можем его не любить. Мы можем просто хотеть, чтобы он немножко исправился. Посмотрел на себя и подумал, может ли он стать олимпийским чемпионом с таким катанием или не может», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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