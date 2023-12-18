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Алина Загитова опубликовала свежие фото в ярком образе

Алина Загитова опубликовала свежие фото в ярком образе
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях партию свежих фотографий. На них она позирует в розовом пиджаке-платье. К снимкам Загитова добавила эмодзи «сердце» и «обезьянка».

Фото доступна в телеграм-канале Алины Загитовой.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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