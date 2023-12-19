Роман Костомаров: российские фигуристы попали в очень трудное время

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. Костомаров подчеркнул, что спортсмены из других стран, выступающие на международных турнирах, всё равно понимают, что среди них нет сильнейших фигуристов.

«Они попали в очень трудное время. Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чём, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуется там, потому что они знают, что среди них всё равно не лучшие на планете. Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции. Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, российские фигуристы не допущены на международные соревнования из-за ситуации на Украине. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не стал снимать запрет на участие россиян в турнирах под своей эгидой, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), которые были сообщены в марте текущего года.