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Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о мечте детства

Костомаров: в детстве не хотел заниматься фигурным катанием, хотел быть гимнастом
Роман Костомаров
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров, выступая на мероприятии VK Лекторий, признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.

«Каждый выбирает в жизни своё направление. Так получилось, что в детстве, когда я действительно хотел заниматься спортом, я не хотел заниматься фигурным катанием, скажу честно. Хотел быть гимнастом, потому что видел по телевизору, что это здоровый сильный мужчина, выполняющий сумасшедшие элементы. Но туда меня не взяли, так же как не взяли в плавание. И мама отдала меня в фигурное катание. Мне было уже девять лет, это было достаточно поздно, на мой взгляд. И как-то постепенно я прогрессировал и попал в действительно большой спорт», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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