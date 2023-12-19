Костомаров: не жалею о том, что я делал, и хорошо, что всё сложилось так, как сложилось

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал о том, как боролся с желанием завершить карьеру.

«Когда я был в спорте, зачастую были трудные моменты, которые были связаны со сменой партнёрши, со сменой тренера, — это было необходимо, чтобы идти дальше. Я советовался с кем-то, как сделать: так или иначе. И к кому бы я ни обращался, всё равно всегда принимал решение сам. Сейчас я не жалею об этом, потому что за все свои поступки ты отвечаешь в своей жизни. Я не жалею о том, что я делал, и хорошо, что всё сложилось так, как сложилось. Но часто хотелось повесить коньки на гвоздь.

Была усталость, были какие-то трудности, проблемы. Хотелось всё бросить. Но я тогда садился, остывал — я очень вспыльчивый и быстро отхожу. Я разговаривал сам с собой: «Тебе осталось четыре года до Олимпийских игр, терпи, ты делаешь это ради себя, ради своего будущего. Тебе нужно терпеть, ты столько лет отдал этому спорту, зачем ты обращаешь внимание на такие мелочи? Иди извинись перед партнёршей, поговори с тренером, переступи через свою гордыню». Я отходил и выдыхал, я говорил себе: «Иди вперёд и делай это для себя. Вот тогда ты добьёшься результата и будешь рад, что прошёл этот трудный путь». Я сейчас ни о чём сделанном не жалею», — передает слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.