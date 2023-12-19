Костомаров: после того, что со мной произошло год назад, стал жить сегодняшним днём

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как изменилась его жизнь после тяжёлой болезни и перенесённой ампутации ног и рук.

«Никогда не знаешь, что с тобой будет завтра. Нужно жить сегодняшним днём. После того, что со мной произошло практически год назад, я так и стал жить сегодняшним днём, наслаждаться тем, что у меня есть, тем, что у меня есть семья, дети, ради которых я стал жить. И каждый день, проснувшись, я нахожу в себе силы преодолевать что-то такое, о чём раньше я даже не задумывался: как мыться, почистить зубы, причесаться, ещё что-то. Каждый день у меня есть какая-то победа над собой. Как победы в спорте, так же есть и победы в жизни. У меня поменялись немножко ценности, я переоценил жизнь и действительно наслаждаюсь каждым днём. Я проснулся, и меня радует, что за окном идёт дождь, идёт снег, мороз.

Ещё два года назад, хотя, казалось бы, я успешный человек, у меня всё есть, я радуюсь жизни, в какие-то моменты из-за какого-то пустяка начиналась непонятная депрессия: не знал, что делать, скучно, ещё что-то. Но теперь мне совсем не скучно, жизнь поменялась, и вновь мне нужно что-то преодолевать и идти вперёд. И любить свою жизнь», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.