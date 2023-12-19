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Костомаров: сын привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: «Отстегни папе ножку»

Костомаров: сын привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: «Отстегни папе ножку»
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал о поддержке со стороны детей.

«Моя главная медаль на сегодняшний день — это моя семья. Я вижу, как мои дети растут, как они поддерживают меня. Сын уже привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: «Отстегни папе ножку». Илья помогает, относит её в сторонку. И говорит: «Ты знаешь, пап, твои кожаные ноги были гораздо тяжелее!» Сынуля, откуда у тебя это! Происходят такие вещи, и внутренне твоя душа радуется, что ты можешь это слышать и видеть. «Пап, а нельзя сделать, чтоб у тебя и голова крутилась на 360 градусов?» Как это может не веселить! Дети — моё счастье. Я счастлив, что могу их отвозить в школу, водить на тренировки. И я могу тренироваться сам, пусть это и стало тяжелее. Каждый день я чему-то учусь, восстанавливаюсь и хочу жить как прежде», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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