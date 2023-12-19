Тарасова: в России нет футбола. Фигурное катание — спорт номер один

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала самый популярный вид спорта в России. По мнению Тарасовой в стране нет футбола.

«Футбол — главный вид спорта в нашей стране? С какой стати? Да, его больше всего показывают по телевидению и в принципе транслируют, потому что люди любят футбол, это мировая дисциплина. Но у нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет. Я считаю, что спорт номер один в России — фигурное катание», — сказала Тарасова в интервью Metaratings.ru.

Под руководством Тарасовой золото Олимпийских игр завоёвывали Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976, 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998 год), Алексей Ягудин (2002).