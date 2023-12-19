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«2 дня». Косторная опубликовала интригующее видео перед стартом чемпионата России

«2 дня». Косторная опубликовала интригующее видео перед стартом чемпионата России
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, в данный момент выступающая в парном катании с супругом Георгием Куницей, опубликовала в социальных сетях интригующее видео.

В ролике показан фрагмент с музыкой из программы «Ангел». Данная композиция имеет значение для Косторной. В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 Косторная катала короткую программу «Ангел» под композицию Макса Рихтера «Departure». В опубликованном сегодня ролике Косторная и Куница повторили стартовую позу из той постановки.

«2 days…», — подписала видео Косторная.

Напомним, уже 20 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Косторная и Куница отобрались на данные соревнования и планируют выступить.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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