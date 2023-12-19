Впервые в истории чемпионатов России среди фигуристок не будет ни одной участницы ЧМ

Впервые в истории чемпионатов России по фигурному катанию в женском одиночном не будет спортсменок, ранее выступавших на чемпионатах мира. ЧР у женщин в России проводятся с сезона-1992/1993.
Чемпионат России – 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.
Фигурное катание. Чемпионат России, 2024. Женщины. Состав участниц:
Мария Агаева;
Екатерина Анисимова;
Софья Важнова;
Камила Валиева;
Алина Горбачёва;
Ксения Гущина;
София Захарова;
Елизавета Куликова;
Арина Кшецкая;
Софья Муравьёва;
Аделия Петросян;
Дарья Садкова;
Ксения Синицына;
Мария Талалайкина;
Анна Фролова;
Людмила Фурсова;
Майя Хромых;
Вероника Яметова.
Никто из вышеперечисленных не имеет опыта выступления на ЧМ.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.