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Впервые в истории чемпионатов России среди фигуристок не будет ни одной участницы ЧМ

Впервые в истории чемпионатов России по фигурному катанию в женском одиночном не будет спортсменок, ранее выступавших на чемпионатах мира. ЧР у женщин в России проводятся с сезона-1992/1993.

Чемпионат России – 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Фигурное катание. Чемпионат России, 2024. Женщины. Состав участниц:

Мария Агаева;

Екатерина Анисимова;

Софья Важнова;

Камила Валиева;

Алина Горбачёва;

Ксения Гущина;

София Захарова;

Елизавета Куликова;

Арина Кшецкая;

Софья Муравьёва;

Аделия Петросян;

Дарья Садкова;

Ксения Синицына;

Мария Талалайкина;

Анна Фролова;

Людмила Фурсова;

Майя Хромых;

Вероника Яметова.

Никто из вышеперечисленных не имеет опыта выступления на ЧМ.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.