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«Стоит ли рисковать на чемпионате России?» Боброва – о четверном тулупе Валиевой

«Стоит ли рисковать на чемпионате России?» Боброва – о четверном тулупе Валиевой
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков порассуждали о необходимости четверного тулупа в программе российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Стабильная оценка короткой программы – 81,09, и 81,27…», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Это максимум», — добавил Журанков.

«И у меня здесь встаёт вопрос: стоит ли Валиевой рисковать на чемпионате России, подключая четверной тулуп, который у неё не получался ни на первом, ни на втором её этапе. Я прекрасно понимаю, что она выходила на старт не просто попробовать, у Этери Георгиевны обычно все выходят готовые на старт. И она прыгала четверной тулуп, потенциально зная, что она делает.
Мне кажется, при чистом прокате с хорошими прыжками на плюсы, если она успеет физику до чемпионата России накатать, чтобы она пролетала произвольную программу… То тогда, мне кажется, она может стабильно претендовать на тройку», — сказала Боброва.

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