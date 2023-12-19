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Журанков и Боброва сделали прогноз на чемпионат России: цифры говорят, что Петросян первая

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков сделали прогноз на чемпионат России по фигурному катанию.

«Давай зафиксируем: Аделия Петросян выигрывает чемпионат России», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Я теперь зареклась вообще это делать в жизни. Когда мы Валиевой дружно всей Россией олимпийскую медаль повесили… Я к тому, что это спорт. Мы пока ничего не вешаем», — добавила Боброва.

«Подожди, по оценкам на этапах – 236,31 и 234,74. А по потенциалу – 164,84 балла лучшая произвольная, 84 балла – лучшая короткая. Получается, 248 баллов – потенциальный результат Петросян. Цифры говорят, что Петросян первая», — ответил Журанков.

Чемпионат России – 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.