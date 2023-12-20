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Диана Дэвис и Глеб Смолкин включены в число участников чемпионата Европы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин включены в число участников чемпионата Европы
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Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин включены в число участников чемпионата Европы, сообщает пресс‑служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии перед началом сезона‑2023/2024. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб тренируются в США. По неподтверждённой информации, отношения фигуристов закреплены браком.

Чемпионат Европы пройдёт в Каунасе (Литва) с 8 по 14 января 2024 года. Российские фигуристы не примут участия на чемпионате Европы. В марте 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

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