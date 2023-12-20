«Гуменник, Семененко, Савосин». Боброва и Журанков сделали прогноз на чемпионат России

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков сделали прогноз на чемпионат России.

«Тройка главных претендентов понятная. Роман Савосин – третья сумма сезона, 288,46. Евгений Семененко – 289,37 – обратите внимание, как рядом стоят эти два фигуриста. И абсолютный рекордсмен, проваливший первый этап – Пётр Гуменник с суммой в 300,66», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Но разница между первым этапом и вторым – 58 баллов. Там был один человек, здесь другой. А потом мы видим, как он в Минске прыгает четверной лутц – тройной риттбергер», — добавила Боброва.

«Но сумма Гуменника с первого этапа – это самая плохая сумма из всех претендентов. То, что было у Гуменника на первом этапе – это вообще в никуда. Но мы помним, как начинался его сезон: борьба за музыку под Rammstein, за эту короткую программу… Цифры говорят: Гуменник, Семененко, Савосин», — сказал Журанков.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в городе Челябинске с 20 по 24 декабря.