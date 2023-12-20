Прогноз Бобровой и Журанкова на ЧР: по баллам Мишина/Галлямов, потом Бойкова/ Козловский

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков поделились прогнозом на чемпионат России.

«Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский — именно эти две пары будут 100% претендовать на 1-2 место», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Очень интересная история. Берём их первые этапы. Короткую программу Бойкова/Козловский выигрывают: 74,52 против 73,50. Берём их вторые этапы. У Мишиной с Галлямовым уже 78,61, но Бойкова с Козловским набирают 81,20. То есть Бойкова с Козловским дважды в этом сезоне выиграли короткие программы у Мишиной с Галлямовым. Но, если мы посмотрим произвольные, то получается: 159 у Мишиной/Галлямова на первом этапе и 158,25 на втором. И только на втором этапе Бойкова с Козловским смогли хоть как-то приблизиться — 154,58», — ответил Журанков.

«146,68 — очень маленький результат был у них на первом этапе. Получается, по цифрам короткую программу выигрывают Бойкова с Козловским, произвольную — Мишина с Галлямовым, а по общему — узнаем на чемпионате России. Но по баллам получается Мишина с Галлямовым, потом Бойкова с Козловским», — сказала Боброва.

«Переходим к борьбе за третье место», — предложил Журанков.

«По цифрам не борьба там. Хабибуллина/Княжук — 221,67 и 220,32. Очень стабильно показали себя на обоих этапах, а потенциально у них с лучшей короткой и произвольной получается 225-226 баллов. Потенциал. Это результаты Бойковой с Козловским на первом этапе — 221,20. Если сравнивать результат с Красноярска, где Бойкова/Козловский заняли первом место и получили эти 221,20, то Хабибуллина/Княжук в Омске со своим вторым местом обыграли заочно Бойкову/Козловского на четыре десятых — 221,67», — сказала Боброва.

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске с 20 по 24 декабря 2023 года.