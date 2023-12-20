В ФФККР сказали, какие призовые получат чемпионы России по фигурному катанию в 2023 году
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Генеральный директор ФФККР Александр Коган рассказал, что федерация сохранила все призовые для чемпионов России по фигурному катанию в 2023 году.
«Как вы знаете, мы сохранили в полном объёме призовые для всех спортсменов, чтобы у них была достаточная мотивация. За первое место чемпионы страны получат 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн и за третье место — 1 млн. Это достаточно большие призовые. Суммарно по сезону мы сохранили их в полном объёме», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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