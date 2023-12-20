«Тогда в списке нет и Ягудина с Плющенко». ФФККР об отсутствии Трусовой и Щербаковой на ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и исполняющий обязанности президента организации Антон Сихарулидзе высказались об отсутствии фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой на чемпионате России — 2024 в Челябинске.

«Отсутствие Щербаковой и Трусовой — большая потеря? Тогда в списке нет и Туктамышевой, и Ягудина с Плющенко, и так далее. Сихарулидзе слава богу здесь. Спорт — это живой организм, тем более фигурное катание. Каждый выбирает свой путь. Кто-то приостанавливает, кто-то прекращает. Говорить о том, что кто-то не участвует — такова жизнь. Каждый спортсмен, о котором вы говорили, это в любом случае потеря. Мы сейчас были на нескольких мероприятиях, где выступали чемпионы предыдущих лет, и нынешних лет. Мы видим, что интерес очень высокий независимо от того, кто выступает», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«На чемпионат России спортсмены не просто заявляются. По регламенту фигурного катания нужно отобраться на чемпионат страны. Те две спортсменки, о которых вы говорили, не участвовали в Гран-при. Независимо от их формы, они не могут участвовать в чемпионате страны», — отметил Сихарулидзе.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.