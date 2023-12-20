В Москве открылся набор в школу по фигурному катанию

Школа фигурного катания «Polar team» открыла набор для всех желающих. Школа была основана в 2020 году и предлагает занятия по фигурному катанию для любителей, разнообразный тренерский состав, в который входят мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призёры всероссийских и международных соревнований, а также участники ледовых шоу Татьяны Навки, Петра Чернышёва и Евгения Плющенко.

В школе проводят персональные и групповые занятия по фигурному катанию (в том числе на английском языке), стретчинг, тренировки по ОФП и СФП, хореографию, а в летний сезон – тренировки на роликах.

У школы широкая инфраструктура, занятия проходят на различных площадках в Москве:

СК «Буревестник» в Хамовниках

каток «Мечтатели» в Лужниках

Академия «Спартак» в Сокольниках

а также на катках в парках и торговых центрах.

Занятия доступны с трёх лет, уровень подготовки не важен.

Подробная информация о самой школе доступна на сайте.