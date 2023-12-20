Вайцеховская: жаль, что в числе российских фигуристок нет Софы Самоделкиной

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о 16-летней российской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая летом получила гражданство Казахстана.

«Соглашусь, пожалуй, с Александром Коганом в том, что отсутствие в линейке женского одиночного катания Александры Трусовой и Анны Щербаковой – невеликая потеря.

А вот то, что в числе российских фигуристок нет Софы Самоделкиной, лично мне жаль. Потому что у Софы есть тройной аксель – совершенно взрослый прыжок, который, на мой взгляд, более сложен, чем женские четверные. Хотя бы потому, что там нельзя сделать преротейшен.

Именно триксель, а не четверные – наиболее перспективная история на текущем витке развития, как мне кажется. Чем больше в том или ином турнире набирается спортсменок, владеющих этим элементом, тем более отчетливыми становятся очертания женского фигурного катания, близкого к идеалу.

Не стану настаивать на своей точке зрения, но мне кажется, что тройной аксель в сравнении с четверными прыжками имеет еще один колоссальный плюс: зайти на этот прыжок можно с очень короткого разбега (два подряд тройных акселя Самоделкиной – видео найдете сами – делают это более чем очевидным) и благодаря этому прыжок не ломает программу так, как ее способны сломать четверные с заходами через весь каток.

Чем тройной аксель Аделии Петросян отличается от тройного акселя Сони Муравьевой, напишу позже, когда самолет в Челябинске сядет», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.