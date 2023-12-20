Антон Сихарулидзе обратился к фигуристам накануне чемпионата России

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе обратился к фигуристам на торжественной церемонии жеребьёвки чемпионата России в Челябинске.

«Сезон фигурного катания подошёл к своему апофеозу! Мы собрались здесь, в Челябинске, для того, чтобы провести чемпионат России и выяснить, кто же сильнейшие фигуристы страны на сегодняшний день. Я бы хотел поблагодарить организаторов турнира, руководство Челябинской области, которые в очередной раз великолепно организовали этот спортивный праздник. Но в эти дни основные действующие лица — это вы, фигуристы и тренеры. Я хочу пожелать вам чистых прокатов, чтобы вы смогли реализовать свои возможности и были довольны своей командной работой. Я желаю вам удачи и, как говорится, ни пуха, ни пера!» — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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