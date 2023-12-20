Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известно, в каком порядке дуэты представят свои ритм-танцы на чемпионате России

Прошла жеребьёвка чемпионата России – 2024 по фигурному катанию в танцах на льду, передаёт информацию корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Соревнования проходят в Челябинске.

Благодаря жеребьёвке стало известно, в каком порядке танцевальные дуэты будут представлять свои ритм-танцы.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Танцы на льду. Итоги жеребьёвки

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин

2. Елизавета Шанаева/ Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина/Дэвид

Нарижный

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

5. София Качушкина/Марк Волков

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов

7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин

8. Александра Прокопец/Александр Васькович

9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов

10. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв

11. Александра Степанова/Иван Букин

12. Полина Усова/Михаил Антонов

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

14. Дарья Савкина/Александр Вахнов

15. Варвара Курносенко/Федор Варламов.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.