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Стал известно, в каком порядке дуэты представят свои ритм-танцы на чемпионате России

Стал известно, в каком порядке дуэты представят свои ритм-танцы на чемпионате России
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Прошла жеребьёвка чемпионата России – 2024 по фигурному катанию в танцах на льду, передаёт информацию корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Соревнования проходят в Челябинске.

Благодаря жеребьёвке стало известно, в каком порядке танцевальные дуэты будут представлять свои ритм-танцы.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Танцы на льду. Итоги жеребьёвки

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин
2. Елизавета Шанаева/ Павел Дрозд
3. Ирина Хавронина/Дэвид
Нарижный
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
5. София Качушкина/Марк Волков
6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов
7. Ксения Краусова/Даниил Корочкин
8. Александра Прокопец/Александр Васькович
9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов
10. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв
11. Александра Степанова/Иван Букин
12. Полина Усова/Михаил Антонов
13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
14. Дарья Савкина/Александр Вахнов
15. Варвара Курносенко/Федор Варламов.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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