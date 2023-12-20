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Стал известен порядок короткой программы у мужчин на ЧР в Челябинске

Стал известен порядок короткой программы у мужчин на ЧР в Челябинске
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В Челябинске состоялась жеребьёвка короткой программы мужского одиночного разряда чемпионата России – 2024 по фигурному катанию.

Результаты жеребьёвки передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Мужчины. Итоги жеребьёвки

Первая разминка
1. Глеб Лутфуллин
2. Семён Соловьёв
3. Пётр Гуменник
4. Матвей Ветлугин
5. Роман Савосин
6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка
7. Фёдор Зонов
8. Александр Самарин
9. Даниил Самсонов
10. Алексей Ерохов
11. Марк Кондратюк
12. Андрей Мозалёв

Третья разминка
13. Григорий Фёдоров
14. Илья Яблоков
15. Макар Игнатов
16. Даниил Постарнаков
17. Владислав Дикиджи
18. Евгений Семененко

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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