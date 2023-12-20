Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Челябинске

Прошла жеребьёвка чемпионата России – 2024 по фигурному катанию среди спортивных пар, передаёт информацию корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Соревнования проходят в Челябинске.
Благодаря жеребьёвке стало известно, в каком порядке пары будут представлять свои короткие программы.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Спортивные пары. Итоги жеребьёвки
1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
5. Майя Шегай/Игорь Шамшуров
6. Алёна Косторная/Георгий Куница
7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
10. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.