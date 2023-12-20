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Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Челябинске

Прошла жеребьёвка чемпионата России – 2024 по фигурному катанию среди спортивных пар, передаёт информацию корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. Соревнования проходят в Челябинске.

Благодаря жеребьёвке стало известно, в каком порядке пары будут представлять свои короткие программы.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Спортивные пары. Итоги жеребьёвки

1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

5. Майя Шегай/Игорь Шамшуров

6. Алёна Косторная/Георгий Куница

7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

10. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.