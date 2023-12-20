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Стал известен порядок короткой программы ЧР у женщин. Валиева выступит последней

Стал известен порядок короткой программы ЧР у женщин. Валиева выступит последней
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Состоялась жеребьёвка короткой программы женского одиночного разряда чемпионата России – 2024 по фигурному катанию.

Результаты жеребьёвки сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Женщины. Итоги жеребьёвки

Первая разминка
1. Майя Хромых
2. Екатерина Анисимова
3. Вероника Яметова
4. Аделия Петросян
5. Мария Талалайкина
6. Ксения Синицына

Вторая разминка
7. Софья Важнова
8. Елизавета Куликова
9. Людмила Фурсова
10. Дарья Садкова
11. София Захарова
12. Анна Фролова

Третья разминка
13. Мария Агаева
14. Софья Муравьёва
15. Алина Горбачёва
16. Арина Кшецкая
17. Ксения Гущина
18. Камила Валиева

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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