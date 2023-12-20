«Состав мощнейший». Загитова поделилась ожиданиями от чемпионата России

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от стартовавшего чемпионата России – 2024, который пройдёт в Челябинске.

«Ребята, я уже в номере. Прошла жеребьёвка чемпионата России. Состав мощнейший. Суперинтересные соревнования нам предстоят. Вот. А пока я отдыхаю и жду завтрашнего дня. Всем хорошего вечера!» — сказала в своих социальных сетях Загитова.

21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина выигрывала чемпионат России один раз в 2018 году.

Завтра, 21 декабря, в рамках ЧР начнут борьбу за медали танцоры на льду, мужчины и спортивные пары.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.