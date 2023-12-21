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Валиева показала роскошный образ, в котором предстала на жеребьёвке чемпионата России

Валиева показала роскошный образ, в котором предстала на жеребьёвке чемпионата России
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном первенстве, чемпионка Европы, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в социальных сетях личные фотографии с жеребьёвки чемпионата России – 2024, который проходит в Челябинске. На них она предстала в чёрном платье с пайетками.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

На жеребьёвке Валиева получила последний, 18-й номер. То есть, она представит свою короткую программу последней.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024. Женщины. Итоги жеребьёвки

Первая разминка

1. Майя Хромых
2. Екатерина Анисимова
3. Вероника Яметова
4. Аделия Петросян
5. Мария Талалайкина
6. Ксения Синицына.

Вторая разминка

7. Софья Важнова
8. Елизавета Куликова
9. Людмила Фурсова
10. Дарья Садкова
11. София Захарова
12. Анна Фролова.

Третья разминка

13. Мария Агаева
14. Софья Муравьёва
15. Алина Горбачёва
16. Арина Кшецкая
17. Ксения Гущина
18. Камила Валиева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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