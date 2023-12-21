Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
Сегодня, 21 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Первыми в борьбу вступят танцевальные дуэты. Фигуристы начнут представлять свои ритм-танцы в 11:00 мск.
На чемпионате России выступят следующие дуэты:
- Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва).
- Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва).
- Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область).
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург).
- София Качушкина — Марк Волков (Москва — Самарская область).
- Софья Шевченко — Андрей Ежлов (Москва).
- Ксения Краусова — Даниил Корочкин (Нижегородская область).
- Александра Прокопец — Александр Васькович (Москва).
- Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов (Москва).
- Софья Тютюнина — Матвеё Грачёв (Москва — Свердловская область).
- Александра Степанова — Иван Букин (Москва).
- Полина Усова — Михаил Антонов (Москва).
- Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область).
- Дарья Савкина — Александр Вахнов (Москва).
- Варвара Курносенко — Фёдор Варламов (Москва)..
Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.
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