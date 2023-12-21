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Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
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Сегодня, 21 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Первыми в борьбу вступят танцевальные дуэты. Фигуристы начнут представлять свои ритм-танцы в 11:00 мск.

На чемпионате России выступят следующие дуэты:

  1. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва).
  2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва).
  3. Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область).
  4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург).
  5. София Качушкина — Марк Волков (Москва — Самарская область).
  6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов (Москва).
  7. Ксения Краусова — Даниил Корочкин (Нижегородская область).
  8. Александра Прокопец — Александр Васькович (Москва).
  9. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов (Москва).
  10. Софья Тютюнина — Матвеё Грачёв (Москва — Свердловская область).
  11. Александра Степанова — Иван Букин (Москва).
  12. Полина Усова — Михаил Антонов (Москва).
  13. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область).
  14. Дарья Савкина — Александр Вахнов (Москва).
  15. Варвара Курносенко — Фёдор Варламов (Москва)..
Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Танцы на льду. Ритм-танец
21 декабря 2023, четверг. 11:00 МСК
Не началось

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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