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Чемпионат России по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Первыми в борьбу вступят танцевальные дуэты. Фигуристы начнут представлять свои ритм-танцы в 11:00 мск.

На чемпионате России выступят следующие дуэты:

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва). Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва). Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный (Московская область). Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург). София Качушкина — Марк Волков (Москва — Самарская область). Софья Шевченко — Андрей Ежлов (Москва). Ксения Краусова — Даниил Корочкин (Нижегородская область). Александра Прокопец — Александр Васькович (Москва). Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов (Москва). Софья Тютюнина — Матвеё Грачёв (Москва — Свердловская область). Александра Степанова — Иван Букин (Москва). Полина Усова — Михаил Антонов (Москва). Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область). Дарья Савкина — Александр Вахнов (Москва). Варвара Курносенко — Фёдор Варламов (Москва)..

Действующими чемпионами России в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.