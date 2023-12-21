Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортсмены, выступающие в мужском одиночном катании. Начало прокатов КП — в 13:30 мск.

На чемпионате России выступят следующие фигуристы:

Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург). Семён Соловьёв (Санкт-Петербург). Пётр Гуменник (Санкт-Петербург). Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург). Роман Савосин (Москва). Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми). Фёдор Зонов (Санкт-Петербург). Александр Самарин (Москва). Даниил Самсонов (Москва). Алексей Ерохов (Москва). Марк Кондратюк (Москва). Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург). Григорий Фёдоров (Москва). Илья Яблоков (Москва). Макар Игнатов (Санкт-Петербург). Даниил Постарнаков (Ставропольский край). Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург). Евгений Семененко (Санкт-Петербург).

Действующим чемпионом России в мужском одиночном катании является фигурист Евгений Семененко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.