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Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько КП, где смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько КП, где смотреть
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Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортсмены, выступающие в мужском одиночном катании. Начало прокатов КП — в 13:30 мск.

На чемпионате России выступят следующие фигуристы:

  1. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
  2. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
  3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
  4. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
  5. Роман Савосин (Москва).
  6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми).
  7. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
  8. Александр Самарин (Москва).
  9. Даниил Самсонов (Москва).
  10. Алексей Ерохов (Москва).
  11. Марк Кондратюк (Москва).
  12. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург).
  13. Григорий Фёдоров (Москва).
  14. Илья Яблоков (Москва).
  15. Макар Игнатов (Санкт-Петербург).
  16. Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
  17. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
  18. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
Фигурное катание. ЧР-2024. Челябинск
Мужчины. Короткая программа
21 декабря 2023, четверг. 13:30 МСК
Не началось

Действующим чемпионом России в мужском одиночном катании является фигурист Евгений Семененко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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