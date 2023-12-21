Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько КП, где смотреть
Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортсмены, выступающие в мужском одиночном катании. Начало прокатов КП — в 13:30 мск.
На чемпионате России выступят следующие фигуристы:
- Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
- Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
- Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург).
- Роман Савосин (Москва).
- Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми).
- Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
- Александр Самарин (Москва).
- Даниил Самсонов (Москва).
- Алексей Ерохов (Москва).
- Марк Кондратюк (Москва).
- Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург).
- Григорий Фёдоров (Москва).
- Илья Яблоков (Москва).
- Макар Игнатов (Санкт-Петербург).
- Даниил Постарнаков (Ставропольский край).
- Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
Действующим чемпионом России в мужском одиночном катании является фигурист Евгений Семененко.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.
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