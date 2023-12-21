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Татьяна Тарасова вернулась к работе комментатора на чемпионате России по фигурному катанию

Татьяна Тарасова вернулась к работе комментатора на чемпионате России по фигурному катанию
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вновь комментирует фигурное катание на Первом канале.

Напомним, Тарасова из-за проблем со здоровьем не смогла поехать на Олимпийские игры 2022 года, после чего практически не комментировала телевизионные трансляции турниров по фигурному катанию. Сегодня, 21 декабря, прославленный тренер вернулась к работе комментатора на стартовавшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию — 2024.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 21 по 25 декабря в Челябинске. В первый день соревнований танцевальные дуэты представят ритм-танец, а мужчины-одиночники и спортивные пары выступят с короткими программами.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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