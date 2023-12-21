Леонтьева и Горелкин: открывать турнир — большая честь. Тем более это наш первый ЧР

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали своё выступление с ритм-танцем на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили 77,45 балла.

«Мы успели сделать много всего, как прилетели с этапа в Самаре. На следующий день мы вышли в Новогорск, работали там, сразу же начали активно тренироваться, поменяли некоторые места в обоих программах. Сюда приехали с отличным настроением, всё-таки это наш первый чемпионат России. Было очень интересно», — передаёт слова Леонтьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Здесь совершенно другая атмосфера по сравнению с первенством России, ещё более волшебная. Очень здорово здесь! Всё организовано на высшем уровне, мы наслаждаемся нахождением здесь, в Челябинске», — отметил Горелкин.

«Цели раскрывать пока не будем. Каково выступать первыми? Вчера было неожиданно, что я вытянула первый стартовый номер, но, мне кажется, это большая честь — открывать турнир. Но и большая ответственность, тем более это наш первый чемпионат России. Это классно и здорово, мы хотели подарить зрителям и судьям позитив. Хорошо открыли турнир», — добавила Леонтьева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.