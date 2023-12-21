«Встала в четыре утра, мало спала». Шанаева — о прокате ритм-танца на чемпионате России

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление с ритм-танцем на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Судьи поставили спортсменам 76,79 балла.

«Довольны ли? Мы вторые из двух с учётом того, что мы катались вторые, нужно посмотреть в итоге, как будет в конце дня. Посмотрим, нужно смотреть распечатки. Мы набирали, конечно, побольше. Что делать, будем смотреть, разбираться», — передаёт слова Шанаевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«По ощущениям – старт важный, немного волнительно было, но, мне кажется, мы очень достойно откатали», — отметил Дрозд.

«Будем смотреть, ехалось хорошо для ритмического танца. Зрители есть», — добавила Шанаева.

«Поддержка чувствовалась», — сказал Дрозд.

«Во сколько пришлось встать на утреннюю тренировку? Спала четыре часа — ради того, чтобы быть на утренней тренировке с макияжем, с причёской. Потом пришла в номер, всё это смыла и по новой начала краситься. Присутствовал адреналин, поэтому не почувствовала, что мало спала. Встала в четыре утра», — сообщила Шанаева.

«Я чуть попозже, в четыре сорок пять. Цели на чемпионат? Мы отвечали на этот вопрос, понятно, что самые высокие, мы постарались сделать максимум в ритм-танце. Мы всегда можем лучше, нужно расти», — отметил Дрозд.

«Мы чувствуем, что есть задел, куда расти, куда стремиться. Что мы услышали от тренеров — на первый взгляд это было хорошо, они чувствовали нашу программу, мы чувствовали поддержку в время танца. Сохраним это в произвольном танце, постараемся перенести. Очень интересный показательный номер поставили, надеемся, что на показательный отберёмся. Очень нестандартный для нас», — сказала Шанаева.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.