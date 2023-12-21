«Профессиональная работа, но не танец». Вайцеховская — о прокатах лидеров в ритм-танце

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлениях танцевальных дуэтов в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию — 2024, который проходит с 21 по 25 декабря в Челябинске.

«Всё-таки статус и титулы накладывают свой отпечаток на лидеров. Особенно — в ритм-танце, где ну никак нельзя ошибаться. Очень профессиональная работа на льду, но именно работа. Не танец», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, завтра, 22 декабря, российские фигуристы представят свои произвольные танцы на чемпионате России — 2024. Начало прокатов — в 11:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.