Иван Букин: немного смазанное впечатление — прокатали лучше, а оценки получили меньше

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали своё выступление с ритм-танцем на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили 86,90 балла.

«Мы наконец-то чувствовали себя свободно, наверное, можно официально сказать, что мы вернулись в ту форму, в которой были, и это уже неплохо, начнем от неё отталкиваться. Немножко смазанное впечатление: вроде прокатали лучше, а получили оценки чуть меньше. Интересно услышать мнение, именно конкретные ошибки», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Сказали же, что у нас недостаточно конкуренции в России, видимо, сейчас мы её создаём. Сегодняшним днём мы довольны, потрясающая организация, хочется сказать огромное спасибо. Мы второй раз в Челябинске, и здесь невероятно организовывают соревнования», — отметила Степанова.

«Как сказал Александр Ильич [Коган], skating lounge лучший в мире. Такого нигде не было! На чемпионате России другие стандарты? По моему опыту, а он всё-таки уже есть, обычно чемпионат России — одна из отправных точек. Ты можешь получать какие-то не очень баллы на предыдущих соревнованиях, потому что ты всё-таки накатываешься, приходишь в форму, но на чемпионате России всегда обычно спортсмены очень хорошо готовы, готовы биться, драться. Подготовка идет очень серьёзная», — добавил Букин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.