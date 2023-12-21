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Александра Степанова: второй результат в мире? Прекрасно, будем стремиться к первому

Александра Степанова: второй результат в мире? Прекрасно, будем стремиться к первому
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, лидирующие после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию, поделились впечатлениями о своём выступлении.

«Что касается нас, мы всё равно сравниваем себя с иностранцами… Понятно, что оценки не сравниваются, но всё равно все краем глаза на них смотрят. Почему сейчас именно так — нужно узнать. Но Ваня сказал перед стартом: «Давай попробуем получить кайф». Вот сегодня у нас по ощущениям это получилось. Посмотрим ещё, что на видео, но по ощущениям было потрясающе. Второй результат в мире? Прекрасно!» — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Замечательно!» — добавил Иван Букин.

«Будем стремиться к первому результату», — подытожила Степанова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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