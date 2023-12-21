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Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России — 2024

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 танцевальные дуэты представили свои ритм-танцы. Первое место по итогам прокатов заняли фигуристы Александра Степанова и Иван Букин. Судьи поставили дуэту 86,90 балла.

Вторыми по итогам ритм-танца стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, набравшие 83,29 балла. Третье место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 86,90 балла.

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,29.

3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва) — 77,45.

Танцевальные дуэты представят произвольный танец завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 11:00 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.