Степанова и Букин — о конкуренции: мы двукратные чемпионы России, это о чём-то говорит

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, высказались о конкуренции на чемпионате России — 2024.

«Довольны ли конкуренцией? У нас до перерыва в карьере так сложилось, что была первая пара России — Вика с Никитой, следом шли мы и потом все остальные, всегда была борьба за третье место. Сейчас, когда мы вышли в сезон, посмотрели на ребят, на себя, мы смотрим по стартам. Мы, получается, двукратные чемпионы России, это о чём-то, наверное, говорит. Я говорю про ситуацию конкретно сейчас», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Ребята катаются, они молодцы, все работают, все прогрессируют. Просто не хочется, чтобы конкуренция была немножко искусственная. Хочется честно, как это есть. Мы хотим узнать, какие чёткие ошибки, чтобы именно с этим багажом мы пошли на тренировки работать в 300 раз сильнее», — отметил Букин.

«И ещё больше будем готовы к международным турнирам», — добавила Степанова.

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