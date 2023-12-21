Иван Букин: Жулин нас похвалил, на ушко мне кое-что сказал. Цензурное, конечно

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о реакции тренера Александра Жулина на выступление дуэта в ритм-танце. Спортсмены получили 86,90 балла и заняли первое место по итогам ритм-танца.

«Александр Вячеславович очень сдержан, так как ему нужно быть сосредоточенным на всех парах. Он не расплёскивается, он нас похвалил, на ушко мне кое-что сказал. Цензурное сказал? Цензурное, конечно. На самом деле всё по делу сказал. Никаких вещей, как вы думаете. У нас Александр Вячеславович не такой (смеётся). Всё понятно, всё ясно», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Танцевальные дуэты представят произвольный танец завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 11:00 мск.

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