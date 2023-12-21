Степанова и Букин выразили недовольство оценками за ритм-танец. Видео проката

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали лучшими по итогам ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. Спортсмены получили от судей 86,90 балла. Завтра, 22 декабря, фигуристы представят свои произвольные танцы на чемпионате России.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео проката ритм-танца фигуристов.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова — Иван Букин (Москва) — 86,90 балла.

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Москва — Самарская область) — 83,29.

3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин (Москва) — 77,45.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.