Леонтьева и Горелкин: удивились ли третьему месту в ритм-танце? Мы счастливы!

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали третье место по итогам ритм-танца на чемпионате России — 2024.

«Для нас с Соней это первый чемпионат России, мы его ещё и открывали. Невероятная публика, невероятная организация, всем большое спасибо за всё! Конечно же спасибо Соне. Хочется поздравить всех ребят с сегодняшним днём!» — передаёт слова Горелкина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы сегодня открывали ритм-танец, для нас это была огромная честь, мы были рады этому. Получилось неплохо, ритм-танец откатали хорошо, наверное, это был лучший прокат ритм-танца в сезоне», — сказала Леонтьева.

«Удивились ли третьему месту? Мы счастливы! Но в первую очередь мы задумываемся о самом прокате, о качестве проката. Мы сегодня довольны, но это ещё не максимум. Но, как сказала Соня, сегодня был лучший прокат ритм-танца в сезоне на соревнованиях», — отметил Горелкин.

«Мы много работали. После того как мы вернулись с этапа Гран-при в Самаре, мы на следующий день вышли на лёд. Сегодня мы выходили с трезвой головой и показывали то, что нарабатывали за этот период. Никакого секрета нет», — добавила Леонтьева.

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