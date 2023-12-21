Иван Букин: обычно на чемпионате России меня трясёт, потому что эмоции, тяжело совладать

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, высказались о победе в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию — 2024.

«Хочется сказать огромное спасибо зрителям, всем, кто организовывал. Это потрясающе! Мы получаем огромное удовольствие от нахождения здесь. Сегодня был прекрасный ритм-танец, и от него мы тоже получили удовольствие», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мы сегодня правда довольны прокатом, получилось насладиться им. На чемпионате России это огромная редкость, потому что это волнительный старт, получилось с открытой душой откатать. Поздравляем ребят с отличным дебютом (речь о Софье Леонтьевой и Данииле Горелкине. — Прим. «Чемпионата»)!» — отметила Степанова.

«С какими эмоциями сегодня выступали после возвращения? Это очень отличается, обычно на чемпионате России меня трясёт, потому что эмоции, нервозность, тяжело совладать. На этот чемпионат России я выходил очень спокойным. Обычно переживаешь, тратишь больше нервов, чтобы себя успокоить. Мне было очень классно, я получил огромное удовольствие», — сказал Букин.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.