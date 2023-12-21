Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть
Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортивные пары. Начало прокатов коротких программ — в 17:00 мск.
На чемпионате России выступят следующие спортивные пары:
- Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.
- Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
- Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.
- Майя Шегай — Игорь Шамшуров.
- Алёна Косторная — Георгий Куница.
- Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
- Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
- Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.
Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.
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