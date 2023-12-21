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Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
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Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть
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Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортивные пары. Начало прокатов коротких программ — в 17:00 мск.

На чемпионате России выступят следующие спортивные пары:

  1. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.
  2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.
  3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
  4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.
  5. Майя Шегай — Игорь Шамшуров.
  6. Алёна Косторная — Георгий Куница.
  7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
  8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
  9. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
  10. Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.

Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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