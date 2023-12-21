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Чемпионат России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортивные пары. Начало прокатов коротких программ — в 17:00 мск.

На чемпионате России выступят следующие спортивные пары:

Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов. Майя Шегай — Игорь Шамшуров. Алёна Косторная — Георгий Куница. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов. Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев. Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.

Действующими чемпионами России среди спортивных пар являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.