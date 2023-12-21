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«Из шкафа выпали эти вещи». Гуменник рассказал об образе на жеребьёвке

«Из шкафа выпали эти вещи». Гуменник рассказал об образе на жеребьёвке
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Российский фигурист Пётр Гуменник после проката с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске рассказал о своём образе на жеребьёвке турнира.

«Образ на жеребьёвке? Это было отражение моего внутреннего состояния. Сам ли подбирал? Из шкафа рандомно выпали эти вещи», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. Победителями прошлого розыгрыша турнира в танцах на льду стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В одиночном катании у мужчин лучшим стал Евгений Семененко, золото в соревнованиях женщин завоевала Софья Акатьева. Среди спортивных пар лучшей на ЧР-2023 стала пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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