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Гуменник объяснил, почему не прыгал сложный каскад в короткой программе на ЧР

Гуменник объяснил, почему не прыгал сложный каскад в короткой программе на ЧР
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Российский фигурист Пётр Гуменник объяснил решение не прыгать сложный каскад, который исполнил на турнире в Минске, в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию — 2024. По итогам проката спортсмен набрал 91,84 балла.

«Эксперимент с четверным лутцем — тройным риттбергером? Это очень сложный дорогой каскад, который никто не делал, а мне он даётся не то чтобы сложно, не намного сложнее, чем просто сольный лутц, поэтому мне захотелось его на соревнованиях сделать. К тому же делать прыжок в сложном каскаде помогает потом исполнять его сольно», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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