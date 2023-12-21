Роман Савосин: выступлением остался недоволен, но не скажу, что волновался

Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал своё выступление с короткой программой на чемпионате России — 2024. Спортсмен упал с четверного сальхова и получил за выступление 88,19 балла.

«Баллы хорошие относительно того выступления, которое было. Но, к сожалению, выступлением остался недоволен, было успешнее на прошлых стартах.

Переволновался? Нет, это фигурное катание, такое бывает. Вообще не скажу, что волновался. Волнения было меньше, чем на этапах Гран-при.

Всё было хорошо в подготовке, не болел. Как Челябинск принимает? Прекрасно, как всегда, Челябинск на высоте. Чемпионат России — интересный старт, он абсолютно отличается от других. Какие-то совершенно другие эмоции во время чемпионата России, другие переживания, не скажу, что они больше или меньше. Просто по-другому на чемпионате России. Отвыкнуть не успел. Как настрой перед произвольной? От короткой отойду, отдохну, завтра уже будем настраиваться», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.