Алиев — о прокате программы под «Любэ»: публика подхватила эмоцию, успела проникнуться

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление с короткой программой на чемпионате России — 2024. Спортсмен исполнил программу под композицию группы «Любэ» «А река течёт» и получил от судей 99,20 балла.

«Очень приятно, что публика так принимала. Я подхватил своими ушами и услышал, как зал начинает подхватывать мою программу после третьего элемента. Мне это безумно понравилось. Стиснув зубы, заходил на аксель, понимал, что я всё равно буду идти и крутить, хоть в такой плоскости, хоть в этакой, публика подхватила эмоцию программы, и мне это очень сильно понравилось.

Когда катал дорожку, впервые испытал эмоции, о которых говорил ранее в интервью, что я хотел получать от этой программы — настроение одухотворённости, воодушевления внутреннего. Когда я катал дорожку, я понимал, что зал успел проникнуться этой программой и я ещё вроде бы даже неплохо еду. В целом, понравился общий посыл, общее настроение.

Лучший ли это прокат в сезоне? Может, в плане элементов нет, но в плане совмещения всего – самый достойный, как мне кажется. Это именно моя оценка, мой внутренний разум говорит так», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.