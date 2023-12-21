Татьяна Навка рассказала, что украинские спецслужбы запугивали её родственников

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о действиях украинских спецслужб, которые запугивали спортсменку и её родственников. Навка сообщила, что на протяжении долгого времени с ней не общались некоторые друзья.

«Я родом из Украины, там огромное количество родственников. К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью. Было такое: «Скажи своему супругу (пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову), чтобы он прекратил». Что касается друзей, то в первые месяцы это был кошмар с их стороны. Я их понимаю. Тем более та волна СМИ со всей информацией, которую им преподносили. Кто-то прямо не разговаривал долгое время», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, Навка родилась в 1975 году в городе Днепропетровске (Украина). После распада СССР фигуристка представляла Беларусь, а с 1998 года стала выступать за сборную России.