Самсонов — о падении: очень обидно. За три недели ни разу не срывал сальхов

Фигурист Даниил Самсонов прокомментировал своё выступление с короткой программой на чемпионате России — 2024. Спортсмен упал с четверного сальхова и получил 86,97 балла.

«Было очень обидно, потому что, начиная с этапа в Москве, в эти две-три недели я практически ни разу не срывал четверной сальхов ни на тренировках, ни в прокатах. Сегодня с утра я прокатал короткую с идеальным сальховом, но с акселем не задалось. Сальхов я никогда не срывал за эти три недели, а вот аксель очень тяжело шёл, часто проскакивали «бабочки». А сейчас вышел на старт, и всё наоборот: аксель идеальный, а сальхов— падение. Было очень обидно, потому что я знаю, что сальхов я могу прыгать легко. Конечно, я смотрел ребят, которые выступали передо мной, знал о том, что мне нужно делать. Я выходил на прокат с пониманием, что мне просто чисто надо откатать и у меня будут хорошие баллы. Возможно, это чуть-чуть поддавило, и я начал немного нервничать.

Начало программы было тяжёлое, обидно, что если б я сделал сальхов, то был бы сейчас потенциально вторым, потому что на данный момент идёт выступление Марка.

Завтра ещё целый день, хочется завтра наконец исправить произвольную. Хорошую короткую я уже показывал, а хорошую произвольную ещё нет. Я здесь очень хотел хорошо прокатить две программы, потому что главный старт, всё-таки хочется в шестёрку попасть. Завтра посмотрим, что будет. Я буду максимально стараться показать хорошее катание, желание огромное. Когда первое падение случилось, я встал с пустой головой, чуть-чуть потерялся по шагам, потому что никогда не падал с сальхова. Я встал и понимал, что я должен зрителям подарить сегодня часть себя, чтобы они запомнили меня. Когда встал с падения, старался дальше кататься максимально красиво, очень хотелось дорожку на четвёртый уровень сделать. Я ещё не видел, какой у меня уровень, но надеюсь, четвёртый», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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