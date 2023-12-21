Мозалёв: недавно болел очень неприятно, вирус какой-то. Не проверялся, анализы не сдавал

Российский фигурист Андрей Мозалёв после проката короткой программы на чемпионате России — 2024 рассказал о перенесённом заболевании. По итогам проката спортсмен получил 80,71 балла.

«У меня есть два прыжка, к которым могу прицепить каскад. Первый я сделал, но выезд был неудобный, я решил к тулупу цеплять, но упал. Очень обидно, потерял на этом много баллов.

Я люблю Челябинск, у меня хорошие воспоминания связаны с этим городом. ЧР-2021 здесь проходил, я откатал не так удачно, но воспоминания остались тёплые, приятные.

Из-за чего падения? Я не знаю, могу сказать только за себя, недавно я болел. Через неделю после Самары заболел, неделю лежал дома, болел очень неприятно. Вирус какой-то, я не проверялся, не сдавал анализы. Было очень плохо, вышел после болезни как будто после отпуска. Не мог себя собрать в кучу. Тому, что я здесь, я уже рад…

К чемпионату России я шёл с начала сезона, с июля, после болезни было две недели восстановиться. Бывает и хуже, можно было бы заболеть прямо перед чемпионатом», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.