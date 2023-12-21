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«Алина не переходит черту». Навка — о критике в адрес Загитовой за наряды

«Алина не переходит черту». Навка — о критике в адрес Загитовой за наряды
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о критике российской фигуристки Алины Загитовой со стороны болельщиков за её наряды. Навка подчеркнула, что Загитова не переходит черту, а демонстрирует женственность и освобождается от оков, которые были на ней на протяжении спортивной карьеры.

«Алина раскрывается, развивается. Она перешла 20-летнюю черту, почувствовав свободу от мамы, тренера. Осознала свою привлекательность, что нравится зрителям и молодым людям. Она становится такой женственной, в меру сексуальной. Она не переходит черту, остаётся достаточно элегантной. Я считаю, что когда, как не в её возрасте, носить короткие юбки, показывать стройные ноги, талию. Она ломает оковы, которые были на ней всю спортивную жизнь», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Напомним, Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании.

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